Власти Крыма рассчитывают сдержать рост цен на бронирование отелей

АЛУШТА /Республика Крым/, 15 апреля. /ТАСС/. Повышение цен на услуги размещения фиксируют в Крыму, однако власти полуострова работают с участниками рынка, чтобы сдержать более значительный рост в период туристического сезона. Об этом в четверг на проходящем в Алуште Всероссийском туристическом форуме "Открытый Крым" сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

"Мы уже встречались со всеми [ведущими отельерами] в формальной и неформальной обстановке. Я уверен, что коллеги должны нас услышать: цены повышаться значительно не должны", - сказал Волченко.

При этом, как отметил министр, некоторые крымские отели начали год с ценами ниже, чем в 2019 и 2020 году. "[Сейчас] если говорим о санаториях, то повышения цены нет на самом деле, оно очень небольшое. Если говорим о сегменте малых отелей уровня двух звезд, то повышение также незначительно. Три звезды - оно есть. И в сегменте люксовом оно немного более заметно", - добавил он.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом сезоне вновь прогнозируется рекорд - порядка 8 млн туристов.