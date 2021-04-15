Песков переадресовал в кабмин вопрос о компенсациях туристам

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о возможности компенсаций российским туристам, которые не могут вернуть полностью стоимость туров в Турцию и Танзанию после ограничения авиасообщения с этими странами.

Ограничение полетов в Турцию: что делать туристам

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"Это вопрос для нашего штаба, для правительства", - объяснил представитель Кремля журналистам в четверг.

По решению федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Россия с 15 апреля до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию.

Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.