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Песков переадресовал в кабмин вопрос о компенсациях туристам

Россия с 15 апреля до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о возможности компенсаций российским туристам, которые не могут вернуть полностью стоимость туров в Турцию и Танзанию после ограничения авиасообщения с этими странами.

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Ограничение полетов в Турцию:

"Это вопрос для нашего штаба, для правительства", - объяснил представитель Кремля журналистам в четверг.

По решению федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Россия с 15 апреля до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию.

Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.

Теги
ТанзанияТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Молния
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