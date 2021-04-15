На Хайнане подписаны соглашения по 106 новым проектам на $10 млрд

ШАНХАЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Соглашения по 106 новым проектам в рамках программы строительства в южной китайской провинции Хайнань свободного торгового порта были подписаны 13 апреля в Хайнаньском международном выставочном центре в городе Хайкоу. Как пишет газета "Хайнань жибао", на церемонии подписания присутствовали партийный секретарь провинции Шэнь Сяомин и губернатор Хайнаня Фэн Фэй.

Общий объем инвестиций по этому пакету проектов, который стал вторым в этом году, составят порядка 65,72 млрд юаней (около $10,1 млрд). 22 из них предусматривают участие иностранного капитала. Подписанные соглашения касаются проектов по таким направлениям, как туризм, современная сфера услуг и высокие технологии. 41 проект будет реализован на базе ключевых индустриальных парков провинции.

Выступивший на церемонии подписания соглашений губернатор провинции Фэн Фэй подтвердил намерение властей продолжить улучшение условий для бизнеса, чтобы по этому показателю вывести Хайнань на "передовой уровень в Китае". Он также призвал инвесторов использовать возможности, которые несет с собой реализация проекта строительства свободного торгового порта на Хайнане.

1 июня власти Китая представили программу развития свободного торгового порта в провинции Хайнань, которая должна быть превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.