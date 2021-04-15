Кабмин вводит возможность выдачи вторых "дальневосточных гектаров"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство России даст возможность предоставления второго "дальневосточного гектара" тем, кто успешно освоил первый. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Правительство расширит возможности программы "дальневосточного гектара", - рассказал он. - Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли".

Мишустин напомнил, что эта тема неоднократно обсуждалась с участниками программы. "Предприниматели, которые успешно освоили выделенный гектар, предлагали скорректировать правила, чтобы была возможность получить еще один участок для развития своего дела, - отметил он. - Это правильное предложение. Таким людям, безусловно, нужна поддержка". По словам главы кабмина, эти меры позволят активнее вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны, дадут людям стимул к началу собственного дела, строительству жилья, повысят их доход и сделают жизнь более комфортной.

Мишустин отметил, что на повестке заседания - законопроект, направленный на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики. "Распространяем на эти территории программу "Дальневосточный гектар", - сказал он. - Об этом просили предприниматели". "Теперь будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар, - пояснил премьер. - Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока".