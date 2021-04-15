"Уральские авиалинии" оценили ущерб от ограничения полетов в Турцию в 150-200 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Ограничение полетов в Турцию, введенное с 15 апреля по 1 июня, нанесло ущерб авиакомпании "Уральские авиалинии" на сумму 150-200 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил гендиректор перевозчика Сергей Скуратов.

"Мы самолеты перенацелим на другие направления, потеряем, думаю, 150-200 млн (рублей)", - сказал он.

Скуратов уточнил, что на данный момент в Турции находится порядка 1 600 пассажиров авиакомпании.

В 2021 году авиакомпания планирует получить прибыль более 1 млрд рублей. "Думаем, что [прибыль будет] больше 1 млрд рублей [в 2021 году]", - отметил глава "Уральских авиалиний".

Ранее сообщалось, что чистый убыток перевозчика за 2020 год составил 5,8 млрд рублей, в 2019 году авиаперевозчик показал прибыль в размере 2,1 млрд рублей. В пресс-службе компании добавили, что на фоне пандемии и введенных ограничений на международные авиаперелеты пассажиропоток сократился до беспрецедентно низкого уровня, что выразилось в рекордных убытках, полученных отраслью. По данным Росавиации, пассажиропоток компании сократился на 41,4%.

О перевозчике

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания имеет центры технического обслуживания судов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), а также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.