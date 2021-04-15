"AliExpress Россия" запустил собственное российское мобильное приложение

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Маркетплейс "AliExpress Россия" запустил собственное локальное мобильное приложение, говорится в сообщении компании.

"Новое приложение будет доступно для пользователей России и стран СНГ. Оно позволяет вести разработку и обновлять платформу без привязки к глобальным процессам AliExpress благодаря специально развернутой локальной инфраструктуре. Локальных пользователей и продавцов ждет новая главная страница, обновленные дизайн, интерфейс и отдельный продуктовый функционал", - сообщили в компании.

При этом приложение продолжит использование высокотехнологичных систем разработки глобальной Alibaba, у которых нет аналогов на российском рынке, отметили в компании. Вся техническая часть приложения будет управляться локальной командой в России. "В приложении будут присутствовать все 140 млн товаров от китайских и локальных поставщиков", - сообщила онлайн-площадка.

Российским пользователям доступна собственная адаптированная версия главной страницы AliExpress и новый процесс авторизации. В скором времени появится динамическое отображение товаров при поиске, обновленный список заказов, расширенные карточки товаров. В приложении также доступен формат историй (сторис) от продавцов с важными обновлениями и акциями.

Приложение уже опубликовано в App Store и Google Play от AliExpress Россия. В дальнейшем оно появятся в доступе для всех стран, входящих в совместное предприятие и в альтернативных магазинах приложений.

"Мегафон", Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Alibaba Group в октябре 2019 года создали совместное предприятие в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ - AliExpress Россия.