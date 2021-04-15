Кабмин утвердил меры поддержки туротрасли в условиях ограничений на полеты в Турцию

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с ограничением полетов в Турцию, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) - эти и другие меры поддержки туристической отрасли на 2021 год утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении правительства.

Туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года, напомнили в кабмине. В прошлом году из-за кризиса на фоне пандемии правительство РФ освободило туроператоров от таких взносов, теперь эта мера поддержки продлена на 2021 год.

Также в этом году для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно. Кроме того, ежегодные взносы в этот фонд туроператоры будут платить в сокращенном размере - 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Перечислить деньги разрешается до 15 апреля 2022 года.

Мишустин также продлил на 2021 год возможность использования средств ФПО туроператоров для выплат туристам за несостоявшиеся из-за пандемии туры. "Также в 2021 году для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно", - отмечается в сообщении.