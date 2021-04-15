Проект создания угольного кластера на Таймыре полностью завершат в 2040 году

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Компания "Северная звезда" (входит в корпорацию AEON) планирует полностью завершить проект создания каменноугольного кластера на Таймыре на севере Красноярского края в 2040 году. Об этом на Красноярском экономическом форуме сообщил председатель совета директоров AEON Роман Троценко.

Создать угольный кластер планируется на базе Сырадасайского месторождения. В рамках проекта планируется построить обогатительную фабрику глубокой переработки угля (производство угольных концентратов из коксующихся углей), морской терминал, аэропорт, вахтовый поселок, электростанцию, автодорогу. Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в более чем 5 млрд тонн.

"Полностью проект рассчитан на 20 лет, в рамках его реализации мы выйдем на добычу 20 млн тонн угля в год, будет достроена вся инфраструктура. Это огромный проект общей стоимостью около 100 млрд рублей. Мы знаем, что, конечно, будет очень много сложностей, никто еще не создавал такие большие комплексы в таких экстремальных погодных условиях", - сообщил Троценко.

При этом он отметил, что первый уголь с месторождения в объеме 200 тыс. тонн планируется отгрузить уже в 2021 году. В 2022 году планируется добыть 1,25 млн тонн угля.

Троценко добавил, что проект будет реализовываться с использованием передовых экологических технологий. Так, для того чтобы избежать попадания угольной пыли в тундру до порта будет построен самый длинный в России закрытый угольный конвейер протяженностью 54 км, а на пылеугольных электростанциях будет использоваться уникальная экологичная технология сжигания топлива, препятствующая выбросу вредных веществ.

Ранее сообщалось, что проект получил государственную поддержку и включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), имеет статус резидента АЗРФ а также включен в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.