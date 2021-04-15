Первые "зеленые" облигации по национальным стандартам могут выпустить в 2021 году

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Первые "зеленые" облигации по национальным стандартам могут быть выпущены в России уже к концу 2021 года. Об этом сообщил директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Александр Киревнин в ходе конференции Российско-германской внешнеторговой палаты и Deutsche Bank.

"Все эти меры позволят, как мы планируем, выпустить первые "зеленые" облигации уже по национальным стандартам к концу 2021 года", - отметил Киревнин, слова которого передает пресс-служба.

Минэкономразвития совместно с Минфином и ЦБ разрабатывают проект дорожной карты по мерам стимулирования устойчивого развития. По словам Киревнина, на первоначальном этапе необходима система мер государственной поддержки, стимулирующая к реализации "зеленых" инвестиционных проектов. "Здесь мы движемся сразу по двум направлениям - создание механизмов монетарной и немонетарной финансовой господдержки", - добавил он.

В министерстве отмечают, что создание механизмов монетарной финансовой господдержки включает в себя предоставление субсидий на возмещение затрат на верификацию и на уплату купонного дохода, а также снижение налоговой ставки для увеличения инвестиционной привлекательности "зеленых" облигаций. "В части механизмов монетарной финансовой господдержки рассматриваем возможность предоставления субсидии на частичное возмещение затрат на верификацию и на уплату купонного дохода, а также снижение налоговой ставки для увеличения инвестиционного привлекательности "зеленых" облигаций", - указывают в Минэкономразвития.

По данным министерства, одним из первых, кто планирует выпустить "зеленые" облигации уже в этом году, станет Москва. Регион готовится к выпуску "зеленых" облигаций на модернизацию общественного транспорта, город направит деньги на закупку электробусов и развитие метро.

Ранее заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева заявила, что власти Москвы планируют выйти с первым выпуском "зеленых" облигаций уже в конце мая - июне.