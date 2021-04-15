Бизнес обеспокоен возможным расторжением соглашения о налогах с Нидерландами

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский бизнес обеспокоен перспективой расторжения соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом говорится в письме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Бизнес крайне обеспокоен перспективой расторжения международного соглашения с Нидерландами. Денонсация соглашения будет иметь негативные последствия для российской экономики", - говорится в письме.

Среди рисков, которые могут реализоваться в случае денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, РСПП выделяет возможное сокращение инвестиционной привлекательности российских проектов, отток капитала из России, а также снижение котировок акций российских компаний, которые выбрали Нидерланды как юрисдикцию для размещения акций. Кроме того, возможно снижение дивидендного потока в РФ.

"Дивиденды, выплачиваемые из Нидерландов в Россию будут облагаться в Нидерландах по ставке 15% без возможности зачесть налог в России. Это приведет к сокращению дивидендного потока в Россию и аккумулированию средств российского бизнеса за рубежом для дальнейшего реинвестирования", - отмечается в письме.

При этом, по мнению РСПП, действующее законодательство уже позволяет пресечь злоупотребление при применении льгот по налогам.

"Бизнес считает, что действующее законодательство уже позволяет пресечь злоупотребления применения льгот по международным соглашениям. Расторжение международного соглашения с Нидерландами как способ предотвращения злоупотреблением льгот представляется избыточной мерой", - говорится в обращении РСПП.

История вопроса

Минфин Нидерландов ранее сообщил, что страна намерена продолжить диалог с Россией по налоговому соглашению с целью поиска приемлемого для обеих сторон решения. Нидерланды направили встречное предложение РФ, которое, по мнению голландской стороны, учитывало интересы реального бизнеса, равно как и интересы РФ. В нем содержался ряд эффективных, по мнению голландской стороны, мер по борьбе с уклонением от налогообложения.

Ранее стало известно, что российский кабинет министров внес в Госдуму законопроект "О денонсации Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество".

В марте 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки документов об избежании двойного налогообложения с другими странами, существующие соглашения с которыми позволяют выводить прибыль из РФ, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты. В ходе переговоров Минфин РФ предложил голландской стороне условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако Нидерланды такой вариант не устроил.