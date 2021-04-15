Премьер Ливана заявил, что страна рассчитывает на привлечение российских инвестиций

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ливан рассчитывает на привлечение российских инвестиций, в том числе в сферу электроэнергетики. Об этом заявил в четверг назначенный председатель совета министров Ливана Саад Харири в Москве в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Вы знаете, что трудности сопряжены с тем, что до сих пор мы [в Ливане] не смогли сформировать правительство, которое занялось бы всесторонними реформами. <...> Уверен, что это произойдет. <...> И когда это произойдет, в рамках реализации реформ мы будем нуждаться во внешней помощи. И в этом плане мы рассчитываем на привлечение инвестиций со стороны российских компаний в такие сферы, как электроэнергетика, [строительство объектов] инфраструктуры, дорог и т. д. Мы будем готовы всячески содействовать российским компаниям <...>", - заявил Харири.