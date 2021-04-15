Гознак разрабатывает биометрическую идентификацию собак

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. АО "Гознак" разрабатывает мобильное приложение, которое, используя технологию биометрической идентификацию собак, позволит облегчить поиск пропавшего питомца, сообщил руководитель проектов АО "Гознак" Александр Мелешин, выступая на конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".

"Технологию биометрической идентификации с элементами искусственного интеллекта мы будем использовать в мобильном приложении под операционные системы iOS и Android. В настоящий момент мы его разрабатываем и в этом году планируем представить в магазинах приложений", - заявил он.

Мелешин отметил, что для идентификации питомца будет достаточно только мобильного телефона и не потребуется какого-либо специализированного оборудования. При этом он подчеркнул, что все собаки уникальны и приложение сможет провести идентификацию даже в рамках одной породы.

"Все собаки уникальны, у них уникальные биометрические характеристики даже в рамках одной породы, и наше решение без труда определит одну от другой", - добавил он.