Чернышенко призвал глав цифровой трансформации наладить контакт с Координационным центром

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер, руководитель Координационного центра Дмитрий Чернышенко призвал всех руководителей цифровой трансформации (РЦТ) наладить постоянный контакт с Координационным центром. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Я призываю всех РЦТ наладить постоянный контакт с Координационным центром. Это позволит эффективно решать как проблемные вопросы на уровне конкретного субъекта, так и общие для большинства регионов страны", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что на площадке Координационного центра идет сбор самой актуальной информации от регионов и непосредственно граждан России в режиме реального времени с использованием суперсовременных информационных систем.

Он добавил, что главная задача - создать по поручению президента стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, "которые будут потом приземлены в каждом регионе".