ФАС запустит 1 июля пилотный проект по выравниванию тарифов в электросетях

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запустит пилотный проект по внедрению эталонных затрат в электросетевом комплексе, направленный на унификацию тарифов на передачу электроэнергии в регионах РФ, с 1 июля 2021 года. Об этом говорится в официальном Telegram-канале службы.

"ФАС России уже подготовила почву для запуска пилотных проектов по созданию крупных территорий из нескольких регионов с едиными электросетевыми тарифами. Их запуск планируется с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В службе пояснили, что в 2021 году планируется запуск энергозоны "Курганская область - Тюменская область, ХМАО, ЯНАО", что позволит снизить тариф в Курганской области на 34%. "В дальнейшем количество "пилотов" может увеличиться, затем единое тарифное пространство может сформироваться рамках федеральных округов, ценовых зон оптового рынка или даже всей страны", - добавили в ФАС.