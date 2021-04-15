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Портфель зарубежных заказов "Росэнергоатома" на 10 лет вперед превысил $11 млрд

Выручка концерна в результате реализации зарубежных проектов в 2020 году выросла более чем вдвое и превысила 46 млрд рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Портфель зарубежных заказов "Росэнергоатома" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) на 10 лет вперед превысил $11 млрд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале концерна.

"Портфель зарубежных заказов Электроэнергетического дивизиона на текущий момент оценивается более чем в $11 млрд. В этот портфель входят свыше 70 проектов, которые планируется реализовать в течение 10 лет", - отмечает "Росэнергоатом".

Выручка "Росэнергоатома" в результате реализации зарубежных проектов в 2020 года выросла более чем вдвое и превысила 46 млрд рублей. Рост в основном обусловлен участием концерна в пуске первого энергоблока Белорусской АЭС.

"2020 год ознаменовался для дивизиона рядом важных событий, в том числе в области развития международного бизнеса. Одним из ключевых достижений стало активное участие дивизиона в пуске первого энергоблока Белорусской АЭС. Продолжалась работа по реализации проектов сооружения атомных станций российского дизайна за рубежом (АЭС "Аккую", Турция), а также вводу в эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС и АЭС "Руппур" (Бангладеш)", - говорится в сообщении.

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