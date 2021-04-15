Путин заявил, что работа АСИ помогла устранить в России часть барьеров для бизнеса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) смогло добиться заметных результатов в устранении барьеров для ведения бизнеса, особенно по тем направлениям, где оно активно сотрудничало с деловым сообществом и властями. Так, более понятными стали налоговые процедуры, заявил президент Владимир Путин в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ.

"Хотел бы особо отметить: совсем скоро Агентству стратегических инициатив исполняется 10 лет, - сказал глава государства. - И вашим главным проектом стала Национальная предпринимательская инициатива: устранение нормативных, законодательных барьеров и ограничений для ведения бизнеса".

Именно по тем направлениям, где консолидировано работали агентство, деловое сообщество и все уровни власти, "в целом удалось существенно продвинуться вперед", добиться заметных и весомых результатов, подчеркнул президент. Например, по его словам, более удобными, понятными для граждан и предпринимателей стали налоговые процедуры. Это произошло в том числе благодаря запуску цифровых сервисов, широкому внедрению передовых технологий, пояснил Путин.

Он отметил, что правительство России всегда придерживается "ключевого принципа - строить всю работу вокруг человека". "Уверен, что этот принцип будет использован и в будущем, и вы поставите под контроль и реализацию Национальной социальной инициативы", - добавил глава государства.

Он напомнил, что недавно посетил координационный центр кабинета министров. "Думаю, что инструменты, которые созданы, дополнительно будут помогать вам добиваться практических, весомых результатов в этой работе", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что необходимы "именно сплоченные, слаженные усилия и правительства, и агентства [социальных инициатив], и Государственного совета, его профильных комиссий, и, конечно, управленческих команд на местах". "Здесь хочу обратиться к коллегам и главам регионов Российской Федерации: уважаемые друзья, именно от вашего ответственного подхода зависят реальные улучшения в работе конкретных учреждений - школ, поликлиник, ФАПов, центров занятости. И такие изменения к лучшему граждане должны увидеть уже в ближайшее время", - резюмировал глава государства.