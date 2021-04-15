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Пандемия COVID-19

Президент Словакии потребовала обнародовать договор о покупке "Спутника V"

Первая партия вакцины поступила в страну 1 марта

ПРАГА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова потребовала в четверг опубликовать соглашение о покупке республикой российской вакцины против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 1 марта. Слова главы государства привело Словацкое радио.

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"Договор о покупке вакцины "Спутник V" обязательно должен быть опубликован", - отметила президент.

Чапутова положительно оценила тот факт, что решением вопроса о применении складируемой в стране более шести недель российской вакцины занимается назначенный ею 1 апреля министр здравоохранения республики Владимир Ленгварский. Она ожидает, что он распорядится обнародовать договор с российской стороной.

Между тем официальный представитель Минздрава Зузана Элиашова проинформировала, что ее ведомство в данный момент изучает возможность публикации данного документа в СМИ. Других подробностей предоставлено не было.

Покупка "Спутника V", незарегистрированного в Евросоюзе, вызвала правительственный кризис в Словакии, в результате которого лидер крупнейшей партии действующей правительственной коалиции Игор Матович, инициировавший приобретение вакцины, переместился с поста главы кабмина в кресло вице-премьера. Чапутова, выражавшая ранее недовольство получением препарата, заявила в понедельник, что предварительные результаты лабораторных испытаний "Спутника V" в республике свидетельствуют о его надежности.

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СловакияРоссияПандемия COVID-19
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