В России планируют создать муниципальные центры управления до конца 2022 года

БЕЛГОРОД, 15 апреля. /ТАСС/. Единые пункты мониторинга обращений граждан планируется создать по всем муниципалитетам России до конца 2022 года. Об этом сообщил советник генерального директора АНО "Диалог-Регионы" Александр Похлебаев на форуме "Умный город. Инструкция по применению".

"По проекту в этом году [планируется] открытие муниципальных центров управления в муниципалитетах численностью более 30 тыс. человек, второй этап - [до конца 2022 года] открытие муниципальных центров управления в муниципалитетах численностью до 30 тыс. человек", - отметил Похлебаев.

Похлебаев отметил, что АНО "Диалог-Регионы" прорабатывает механику реализации проектов муниципальных центров управления. Например, предлагается закрепить полномочия по взаимодействию с центром управления регионом за конкретными сотрудниками небольших по численности населения муниципалитета или возложить обязанности по центрам управления за существующими подведомственными учреждениями. "По выделению дополнительных единиц, денежных средств на технику вопрос [открыт]", - добавил он.

По итогам 2020 года через социальные сети поступило около 1,8 млн обращений граждан в систему "Инцидент менеджмент", при этом половина из них относятся к обязанности муниципалитетов, то есть переадресовывается на уровень местных властей, говорит Похлебаев. По его словам, работа муниципальных единых пунктов мониторинга будет увязана с центрами управления регионами, которые были созданы в прошлом году в каждом субъекте страны. В 10 регионах уже появилось около 100 муниципальных центров управления.

Также Похлебаева отмечает, что АНО "Диалог-Регионы" совместно с Минцифрой занимается развитием центров управления регионов, в том числе через внедрение платформы обратный связи, обучения специалистов в субъектах и оптимизацию всех процессов в работе ЦУРов.

Центры управления регионами

Центр управления регионом - проектный офис, единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Кроме того, здесь формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионе, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию.

ЦУР в начале декабря 2020 года начали работать по всех регионах страны. Их созданием занималась автономная некоммерческая организация "Диалог". Организация также развивает цифровые проекты в сфере общественных связей и коммуникаций.