Стоимость национальной валюты Сирии обесценилась по отношению к доллару на 100%

БЕЙРУТ, 15 апреля. /ТАСС/. Стоимость сирийского фунта обесценилась на 100% по отношению к доллару. Центральный банк Сирии установил новый курс национальной валюты, согласно которому $1 равен 2 512 сирийским фунтам, передало в четверг агентство SANA.

Ранее $1 стоил 1 256 сирийских фунтов, этот официальный курс оставался неизменным с июня прошлого года.

Во вторник президент страны Башар Асад уволил с поста главы Центробанка Сирии Хазема Карфуля, который занимал эту должность с сентября 2018 года.

12 апреля сирийский лидер утвердил указ, нацеленный на сдерживание роста цен и защиту прав потребителей. Как сообщило агентство SANA, подписанный документ предусматривает серию мер по регулированию рыночной торговли посредством усиления контроля за продажей и качеством пищевых продуктов. Власти будут более жестко наказывать за манипуляции ценами, несанкционированные распродажи и мошенничество. Нарушителям грозят высокие штрафы и арест.

Согласно данным газеты Asharq Al-Awsat, продовольственные товары за последнее время подорожали в Сирии на 33%, в результате около 90% граждан оказались за чертой бедности. Как отмечает издание, средняя зарплата госслужащих, которая составляла в 2011 году порядка $600, теперь упала до $20, в частном секторе - до $50.