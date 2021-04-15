WP: США вышлют 10 дипломатов и введут санкции против шести компаний из России

ТАСС, 15 апреля. Новые санкции США затронут шесть российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, якобы поддерживают некие операции по кибератакам. Об этом сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По их сведениям, кроме того, Соединенные Штаты вышлют 10 российских "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием" в США, пишет газета.

ЕС и НАТО после введения санкций США выступят в их поддержку, однако вводить свои ограничения не планируют, уточняет издание. Других подробностей по этому поводу собеседники газеты не привели.