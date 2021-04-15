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Санкции в отношении России
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WP: США вышлют 10 дипломатов и введут санкции против шести компаний из России

По данным издания, речь идет о 10 российских "сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием" в США
Здание Капитолия США AP Photo/Mark Tenally
Описание
Здание Капитолия США
© AP Photo/Mark Tenally

ТАСС, 15 апреля. Новые санкции США затронут шесть российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, якобы поддерживают некие операции по кибератакам. Об этом сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

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По их сведениям, кроме того, Соединенные Штаты вышлют 10 российских "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием" в США, пишет газета.

ЕС и НАТО после введения санкций США выступят в их поддержку, однако вводить свои ограничения не планируют, уточняет издание. Других подробностей по этому поводу собеседники газеты не привели.

Теги
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