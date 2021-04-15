В Минпромторге заявили, что из соглашений о ценах на масло и сахар вышло менее 1% компаний

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Менее 1% от всех участников соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло отказались участвовать в их пролонгации. Об этом журналистам сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Есть отказы. Если присоединилось примерно 13 тыс. [производителей и ретейлеров] к соглашениям, то вышли - речь идет о десятках. Пока в рамках погрешности", - сказал он, пояснив, что вышли не производители, а "в основном мелкие торговцы и оптовики".

О ценах на мясо кур и яйца

Кузнецов также отметил, что регулирование цен на куриное мясо и яйца не рассматривается.

"Яйца сейчас демонстрируют высокую динамику, но сейчас близится Пасха - традиционное время всплеска цен. За этим внимательно следят. Мы предложили сетям сделать ряд вещей, думаем они пойдут на них. Пока речь идет о саморегулировании. Но у правительства сохраняется право ввести регулирование в регионе в случае, если в течение 60 дней в регионе рост превышает 10%. Но пока мы считаем этого делать не надо", - сказал он.

Кузнецов пояснил, что министерство не рассматривает госрегулирование цен на яйца, потому что сети на сегодняшний день уже торгуют себе в убыток. Так, к примеру, одна из крупнейших торговых сетей теряет в день 25 млн руб., сдерживая эффект сокращения производства яиц в РФ, отметил он.

Кузнецов добавил, что министерство по-прежнему считает госрегулирование цен крайней мерой, поэтому работает над тем, чтобы отрасли имели возможность осуществлять саморегулирование.

О ценовых соглашениях

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. 30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.