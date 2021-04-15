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Эксперты: создание системы экомониторинга требует четких правил установки оборудования

По словам специалистов, они несколько лет эксплуатировали опытные системы контроля на двух газоочистках, готовы были их внедрять, но остается много технических вопросов

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Создание в РФ эффективной системы экологического мониторинга на крупных предприятиях потребует разработки четких требований к оборудованию и правил его установки. На сегодняшний день таких документов фактически не существует, что сдерживает развитие системы мониторинга, считают эксперты дискуссионной площадки "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды", прошедшей в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) в четверг.

В послании Федеральному собранию 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, а в дальнейшем сформировать полноценную систему экологического мониторинга.

"В течение двух лет мы эксплуатируем опытные системы контроля на двух газоочистках, готовы их внедрять, но остается масса технических вопросов. К сожалению, на сегодняшний день из проанализированного рынка предложений, готовых поставлять систему автоматизированного контроля, лишь некоторые из них включены в госреестр средств измерений. <…> Мы хотели бы правильных и понятных действий и условий со стороны государства", - сказал директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности "Русала" Иван Ребрик.

По словам вице-президента по экологии и промышленной безопасности компании "Норникель" Станислава Селезнева, предприятия готовы и хотят установить систему онлайн-мониторинга воздуха, воды и всех загрязняющих веществ.

"Но на сегодня получается, что мы не можем этого сделать (установить систему мониторинга - прим. ТАСС). Есть закон и желание, постановление, но нет механизма: что ставить, как мерить, какое оборудование, какое программное обеспечение. При этом есть требования: компания, которая получает комплексное экологическое разрешение, должна после получения разрешения в течение четырех лет организовать такой мониторинг", - сказал он.

По мнению председателя общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрея Нагибина, удобным полигоном для тестирования такого оборудования и апробации связанного с ним законодательства мог бы стать Норильск. "Там все (загрязнение воздуха - прим. ТАСС) не нужно делить между предприятиями, потому что там всего лишь "Норильский никель". Это идеальная модель, на которой можно все это дело обкатать, а потом выходить на Красноярск и куда-то еще. Перед тем, как делить, давайте посмотрим на Норильск", - подчеркнул Нагибин.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.

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