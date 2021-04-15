Эксперты: создание системы экомониторинга требует четких правил установки оборудования

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Создание в РФ эффективной системы экологического мониторинга на крупных предприятиях потребует разработки четких требований к оборудованию и правил его установки. На сегодняшний день таких документов фактически не существует, что сдерживает развитие системы мониторинга, считают эксперты дискуссионной площадки "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды", прошедшей в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) в четверг.

В послании Федеральному собранию 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, а в дальнейшем сформировать полноценную систему экологического мониторинга.

"В течение двух лет мы эксплуатируем опытные системы контроля на двух газоочистках, готовы их внедрять, но остается масса технических вопросов. К сожалению, на сегодняшний день из проанализированного рынка предложений, готовых поставлять систему автоматизированного контроля, лишь некоторые из них включены в госреестр средств измерений. <…> Мы хотели бы правильных и понятных действий и условий со стороны государства", - сказал директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности "Русала" Иван Ребрик.

По словам вице-президента по экологии и промышленной безопасности компании "Норникель" Станислава Селезнева, предприятия готовы и хотят установить систему онлайн-мониторинга воздуха, воды и всех загрязняющих веществ.

"Но на сегодня получается, что мы не можем этого сделать (установить систему мониторинга - прим. ТАСС). Есть закон и желание, постановление, но нет механизма: что ставить, как мерить, какое оборудование, какое программное обеспечение. При этом есть требования: компания, которая получает комплексное экологическое разрешение, должна после получения разрешения в течение четырех лет организовать такой мониторинг", - сказал он.

По мнению председателя общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрея Нагибина, удобным полигоном для тестирования такого оборудования и апробации связанного с ним законодательства мог бы стать Норильск. "Там все (загрязнение воздуха - прим. ТАСС) не нужно делить между предприятиями, потому что там всего лишь "Норильский никель". Это идеальная модель, на которой можно все это дело обкатать, а потом выходить на Красноярск и куда-то еще. Перед тем, как делить, давайте посмотрим на Норильск", - подчеркнул Нагибин.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.