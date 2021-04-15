Эксперты назвали средний размер потребкредита в России

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Средний размер выданного потребительского кредита в марте 2021 года составил 282,7 тыс. руб., увеличившись на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 6,8% относительно февраля этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"После нескольких месяцев относительной стабильности, в феврале - марте 2021 года средний чек потребительского кредита существенно вырос, обновив рекордные уровни, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - При этом увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию".

В марте 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (565,8 тыс. рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (424,4 тыс. рублей), Московской области (422,0 тыс. рублей). При этом наибольший рост среднего размера выданных в марте потребкредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам потребкредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Приморский край (+48,9%), Иркутская (+40,8%) и Омская (+35,9%) области.