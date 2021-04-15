Минфин США ввел новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов США объявило в четверг, что вводит санкции на ряд определенных операций с российским суверенным долгом.

Высылка дипломатов и ограничения для компаний. Какие санкции ввели США против России

"Министерство финансов вводит сегодня многочисленные санкции, направленные на [противодействие] агрессивной и вредоносной деятельности российского правительства. Меры ведомства включают запрет на [ряд] конкретных операций с российским суверенным догом, а также санкции против технологических компаний, поддерживающих усилия российской разведки по проведению злонамеренной деятельности в киберсфере против США", - отмечается в распространенном заявлении.

"Министерство издает директиву, запрещающую американским финансовым институтам напрямую участвовать [в приобретении] рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином России после 14 июня 2021 года. Также запрещается американским финансовым институтам предоставлять рублевые и нерублевые займы этим трем организациям, - говорится в тексте. - Эта директива расширяет существующие санкции на ряд операций с российским суверенным долгом, действующие с августа 2019 года".

Также санкции введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы США. В частности, за причастность к приписываемому России вмешательству в выборы под рестрикции подпал "экс-сотрудник ГРУ" Денис Тюрин.

Согласно заявлению Минфина США, рестрикции наложены на некоторых участников проекта строительства Керченского моста и некоторых должностных лиц в Крыму.

Кроме того, санкции США накладываются на шефа "Мостотреста", "Ленпромтранспроект", "Дирекцию по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск".

Под рестрикции подпал и уже находящийся в американском черном списке первый замруководителя администрации президента РФ Громов.

Минфин ввел санкции против информационных агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Инфорос", а также Фонда стратегической культуры РФ. Рестрикции введены также в отношении российского журналиста Малькевича и Фонда защиты национальных ценностей, который он возглавлял ранее.

Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества и экспертный Международный антикризисный центр из РФ тоже подпали под санкции.

Три российские компании - "Транс-Логистик", "Алкон" и "Юниджет" вошли в санкционный список в связи с сотрудничеством с Пригожиным.