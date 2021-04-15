Голикова: в России создадут до 500 тыс. рабочих мест в системе долговременного ухода

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Около 500 тыс. рабочих мест будет создано в рамках модернизации системы долговременного ухода в РФ. Об этом в четверг сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Хочу сказать, что это не только система поддержки нуждающихся граждан, это еще и новые рабочие места. По нашим предварительным оценкам, это порядка 500 тыс. рабочих мест] появятся в рамках системы долговременного ухода]: сиделок, помощников по уходу, специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов и так далее", - сказала она на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, проводимом президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил до 24 число регионов, в которых оказание помощи людям пожилого возраста и инвалидам будет реализовано в рамках новой системы долговременного ухода (СДУ). Согласно документу, в 2021 году помощь в рамках СДУ получат не менее 5,8% граждан пожилого возраста и инвалидов в 24 пилотных регионах.

Проект по введению СДУ реализуется с 2018 года. В ходе его внедрения в регионах отрабатываются новые сервисы, выстраиваются более эффективные механизмы выявления нуждающихся в помощи, готовятся нормативные правовые акты. Изначально в нем участвовали шесть регионов, в 2019 году - 12, в 2020 году - 18, планируется, что с 2024 года проект должен заработать на территории всей страны.

Система здравоохранения

Система здравоохранения в РФ в период пандемии работала на должном уровне, однако изменения в ней необходимы, считает Голикова.

"Система здравоохранения в боевом режиме в период пандемии проявила себя на должном уровне. Но это не значит, что здесь не должны происходить изменения", - сказала она на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, проводимом президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, сфера здравоохранения - "самая чувствительная, поскольку касается всех 146 млн граждан", и трудно найти людей, которые были бы полностью ею удовлетворены. Голикова отметила, что, согласно опросам, 60% населения не удовлетворены состоянием здравоохранения в РФ.

Она также сообщила, что за 2021 год в стране должно быть построено больше тысячи объектов, столько же отремонтировано, закуплено не менее 15 тыс. единиц оборудования, 4 тыс. автомобилей. "Это инфраструктурные изменения, которые, безусловно, человек заметит. Но за пять лет, на которые рассчитана модернизация, мы должны целиком изменить облик первичного звена [здравоохранения]", - добавила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что речь идет о донастройке системы с учетом индивидуальных особенностей регионов и подгонке под одну линейку.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения началась в России с 1 января 2021 года. В частности, планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности медицины для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.