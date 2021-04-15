Citi выйдет из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Финансовая корпорация Citi приняла решение выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского Ситибанка.

"Сегодня CEO Citi Джейн Фрейзер объявила об изменении стратегии глобального розничного бизнеса Citi, что позволит компании увеличить целевые инвестиции в те бизнес-направления, в которых конкурентные преимущества и возможности компании наиболее масштабны - для обеспечения наибольшей прибыльности. В результате, в регионах Азии и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Citi сфокусирует розничный бизнес в четырех глобальных центрах по управлению частным капиталом - в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ - и будет выходить из розничного бизнеса в 13 странах этих регионов, включая Россию", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что розничный бизнес в России планируется продать. Кроме того, в пресс-службе банка подчеркнули, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому российский Ситибанк продолжит обслуживание клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений.

"Решение Citi о продаже розничного бизнеса в России - часть серьезного пересмотра стратегического позиционирования компании. Это позволит Citi сфокусировать инвестиции и ресурсы на тех бизнесах, которые могут показывать серьезный рост и масштаб, улучшить возврат на инвестиции в долгосрочной перспективе, а также соответствуют усилиям Citi в области упрощения компании. Институциональный бизнес Citi продолжит работать во всех странах, где он представлен сегодня. Россия - важный рынок для Citi, и компания продолжит здесь обслуживать корпоративных клиентов", - заключили в банке.

Ситибанк вышел на российский рынок более 25 лет назад, его розничная сеть включает филиалы и подразделения в крупнейших городах России. В 2020 году АО КБ "Ситибанк" получило высший кредитный рейтинг на уровне ААА по национальной шкале от российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Кредитная организация занимает 17-е место по размеру активов среди российских банков.