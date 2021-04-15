"Аэрофлот" сохранит ежедневные рейсы в Пермь

ПЕРМЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" продолжит ежедневное авиасообщение между Москвой и Пермью, сообщил журналистам в четверг заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу компании Андрей Панов.

"Учитывая восстанавливающийся после действовавших эпидемиологических ограничений спрос на перевозки, "Аэрофлот" в рамках диалога с руководством Пермского края сохранит присутствие на этом направлении и продолжит выполнение ежедневного рейса", - рассказал Панов.

Рейсы "Аэрофлота" будут осуществляться по графику, который будет ориентироваться в основном на бизнес-сегмент: вечерний вылет из Москвы, утренний вылет из Перми. Таким образом в компании надеются сохранить доступность перевозок во всех ценовых сегментах.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что пермские предприниматели написали коллективное обращение в адрес министра транспорта РФ Виталия Савельева. Бизнесмены якобы получили информацию о запланированом прекращении рейсов "Аэрофлота" по маршруту Пермь - Москва.