Свыше 12 тыс. компаний подключились к маркировке молочной продукции

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 12 тыс. компаний, работающих с молочной продукцией, подключились к добровольной маркировке товаров. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"В настоящий момент к системе маркировки молочной продукции подключилось более 12 тыс. компаний, из них 1,5 тыс. - производители. Они заказали в "Честном знаке" более 200 млн цифровых кодов. Более половины из них заказаны для типографского способа нанесения. Оператор ЦРПТ оказывает различного рода содействие производителям с учетом имеющегося опыта для помощи в запуске проекта. Помимо этого, на сайте оператора выкладывается информация о технических решениях, статусах готовности типографий, предложениях интеграторов", - цитирует пресс-служба слова руководитель товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексея Сидорова.

Промаркированные производители

В свою очередь компания по производству мороженого "Гроспирон" из Сибири, которая является одним из участников добровольного эксперимента, заявила, что уже вышла на промышленную эксплуатацию маркировки своей продукции.

"Наша компания являлась участником эксперимента по маркировке с прошлого года. Несмотря на то, что внедрение процесса маркировки потребовало длительной подготовки, наша компания старается сделать все возможное чтоб быть готовой к дате обязательной маркировки. Уже сейчас жители Сибири смогут найти на прилавках некоторых магазинов промаркированное мороженое", - цитирует ЦРПТ слова директора по производству компании "Гроспирон" Виталия Локосова.

К обязательной маркировке также готова компания "Крымские традиции", которая тоже является одним из участников эксперимента и уже настроила все производственные процессы.

"Для нашей компании наиболее оптимально наносить Data Matrix код на существующую упаковочную пленку в типографии, используя блок термотрансферного принтера на размотке. Дополнительно мы провели модернизацию компьютерных сетей предприятия. Закуплено дополнительное оборудование, установка не потребовала значительных усилий по монтажу и настройке. К внедрению обязательной маркировки наша компания практически готова, ближе к лету промаркированное "Сакское мороженое" уже появится на прилавках торговых точек", - приводит пресс-служба слова директора предприятия Давида Амирханяна.

О маркировке

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России началась с 20 января 2021 года. Любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До введения обязательной маркировки оператор Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет выдавать коды бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.