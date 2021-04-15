Минцифры обсуждает ограничение рекламы для IT-компаний, нарушающих законодательство

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минцифры обсуждает идею ограничить размещение российскими юрлицами рекламы на иностранных интернет-платформах, систематически нарушающих российское законодательство. Об этом в четверг заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Дополнительно мы обсуждаем: кроме таких мер, которые уже действуют, возможно, имеет смысл применять меры, связанные с ограничением размещения рекламы на этих площадках, если площадка не выполняет требование российского законодательства. Мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы", - сказал министр, уточнив, что речь идет о "системном невыполнении" российских законов.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации в России баз данных российских пользователей. В случае отсутствия ответа их привлекут к ответственности.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию нашей страны.