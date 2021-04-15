В Moody’s считают, что цифровой рубль сократит время транзакций и снизит издержки

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Цифровой рубль снизит транзакционные издержки для, сократит время платежей и будет способствовать развитию инновационных продуктов и услуг в финансовом секторе, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Moody’s.

Банк России 8 апреля объявил, что планирует представить прототип платформы цифрового рубля к концу 2021 года и начать его тестирование в следующем году. Планируется, что компании и граждане смогут завести счета в цифровых рублях в ЦБ РФ, коммерческие банки или финансовые посредники будут обеспечивать их соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег.

"Цифровой рубль снизит транзакционные издержки для физических и юридических лиц, сократит время платежей и ускорит расчеты и будет способствовать развитию инновационных продуктов и услуг в финансовом секторе и экономике страны в целом", - говорится в материалах агентства.

Однако на кредитный рейтинг банков введение цифрового рубля может оказать негативный эффект. Прямая модель (выбор модели сейчас обсуждается) дала бы владельцам счетов в цифровых рублях прямой доступ к ним без каких-либо посредников. Гибридная модель выглядит менее негативной для российских банков.

ЦБ РФ не будет выплачивать проценты по счетам в цифровых рублях, клиенты банков смогут перераспределять средства между наличными деньгами, банковскими счетами и электронными кошельками, вызывая некоторый отток средств из банков и сокращая их комиссионный доход от операций. "Клиенты, вероятно, предпочтут простоту безрисковых платежей платформы цифрового рубля и предпочтут их наличным деньгам, хранящимся на текущих счетах коммерческих банков", - считают в агентстве.

При гибридной модели использования цифрового рубля конкуренция со стороны цифровой рублевой платформы снизит транзакционные издержки, ожидают аналитики. ЦБ РФ заявил, что платежи и переводы между физическими лицами будут бесплатными, в то время как комиссия для продавцов за продажу товаров и услуг будут находиться на конкурентном уровне.

Эксперты отмечают, что среди системно значимых банков наиболее подверженными негативному влиянию цифрового рубля являются Альфа-банк, Сбербанк и Райффайзенбанк. Эти банки имеют более высокую долю доходов от связанных с транзакциями продуктов - таких, как кредитные карты, эквайринг, денежные переводы и кассовые услуги, а также они имеют более высокую долю текущих счетов, поясняют в агентстве.