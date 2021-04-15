В Новосибирске приземлился первый вывозной рейс из Турции с российскими туристами

НОВОСИБИРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Первый вывозной чартерный рейс из Турции с российскими туристами на борту, организованный компанией S7 из Антальи, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево, следует из данных портала Flightradar .

Ранее авиакомпания S7 заявила, что организует чартерные рейсы для возвращения в Россию своих пассажиров из Турции. 12 апреля S7 приостановила авиасообщение с этой страной вслед за решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в связи с новой вспышкой COVID-19 в Турции. Сообщалось, что всем пассажирам, чьи перелеты запланированы на период введенных ограничений, в том числе с датой вылета 13 и 14 апреля, будет оформлен полный возврат денежных средств без штрафов, в том числе за стыковочные рейсы.

S7 выполняет рейсы из Москвы в Анталью и Даламан и из Новосибирска в Анталью.