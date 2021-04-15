Матвиенко: Россия каждую неделю наращивает объемы производства вакцин от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия каждую неделю наращивает объемы производства вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом она сказала в четверг на встрече со спикером Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

"Мы начали массовую вакцинацию. Единственная проблема: чтобы развернуть массовое производство вакцины, а там все-таки технологии непростые по производству субстанции, требуется время. Каждую неделю у нас наращиваются объемы выпуска вакцины. Мы наращиваем объемы вакцинации и, конечно, стараемся по возможности удовлетворять просьбы других государств, которые обращаются, направлять вакцины", - сказала Матвиенко во время двусторонней встречи на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

"Казахстан для нас самый близкий партнер. Мы в первую очередь, конечно, по договоренности наших президентов это сделали [направили вакцину]", - добавила спикер Совфеда.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что производство в России вакцин от коронавируса выросло с начала года, темпы выпуска препаратов будут наращивать и далее.