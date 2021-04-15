Coca-Cola HBC вложила 91 млн рублей в новые производственные мощности в Подмосковье

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Компания Coca-Cola HBC вложила 91 млн рублей на ввод в эксплуатацию производственных мощностей в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении компании.

"На заводе Coca-Cola HBC Россия в Истре открыли цех по производству жидкого СО2, используемого в качестве пищевого ингредиента при создании газированных напитков. Прямые инвестиции в проект составили 91 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, для производства газированных напитков используют углекислый газ (СО2), который хранится в специальных резервуарах в жидком виде под очень высоким давлением. Чтобы полностью обеспечить заводы Coca-Cola HBC Россия в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону СО2 отечественного производства, на предприятии в Истре была построена и введена в эксплуатация новая производственная площадка. Потребность в дополнительных мощностях вызвана наличием дефицита на российском рынке СО2, используемого в качестве пищевого ингредиента.

Открытие нового цеха стало частью развития завода Coca-Cola HBC Россия в Истре: с 2007 года в модернизацию предприятия было инвестировано 9,4 млрд рублей. На пяти производственных линиях мощностью 147 тыс. бутылок в час производят напитки под шестью торговыми марками: BonAqua, BonAqua Viva, Fuzetea, Powerade, Pulpy и Rich.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG (Coca-Cola HBC) - ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть cистемы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 миллионов человек. Coca-Cola HBC Россия принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.