Бизнес-объединения РФ планируют мониторить результаты реализации НСИ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские деловые объединения планируют мониторить результаты реализации Национальной социальной инициативы (НСИ), сообщил в четверг ТАСС председатель "Деловой России" Алексей Репик.

"Совершенно очевиден формат вовлечения в том числе деловых объединений в постоянный мониторинг того, насколько наши заявления об успехах соответствуют реальности", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об участии организации в реализации инициативы, после завершения совместного заседания президиума Госсовета и АСИ, посвященного повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

По словам Репика, каркас "Деловой России" - это региональные предприятия: и крупные, и средние, и мелкие. "Для нас ключевым фактором является, чтобы наши коллективы жили хорошо, чтобы чувствовали себя защищенными. Это запрос абсолютно справедливый. Поэтому качество жизни и социальный климат в субъектах РФ - основа нашей конкурентоспособности как работодателей, потому что люди хотят работать там, где им окажут соответствующую медицинскую помощь, социальную, что их семьи не столкнулся с проблемами", - отметил он.

Проект НСИ с 2020 года реализуется АСИ по поручению президента РФ. В прошлом году его механизмы были апробированы в шести регионах: Новгородской, Калининградской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областях, Республике Башкортостан. В 2021 году механизмы инициативы будут реализованы во всех российских регионах.

Инициатива охватывает четыре сферы - образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из этих сфер выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости. Полученная в результате опросов информация позволила выделить основные проблемы в этих сферах и сформировать перечень действий для изменения той или иной ситуации.

Механизмом выявления проблем и оценки динамики изменений станет рейтинг качества жизни в регионах. С 2021 года он будет составляться ежегодно для всех регионов РФ.