Шадаев: законопроект об уголовной ответственности за массовые утечки личных данных готов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о готовности законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных.

"Понятно, что у нас есть законодательство, которое определяет порядок обработки персданных, ответственность операторов, которые эти данные обрабатывают. Понятно, что мы идем по пути усиления ответственности, если мы говорим про киберпреступность, про участившиеся случаи утечки, то у нас готов законопроект, который [предусматривает] вплоть до уголовной ответственности за массовые утечки персданных", - сказал Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как отметил в беседе с журналистами глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, депутаты пока не видели соответствующей законодательной инициативы, но поддерживают подход на ужесточении ответственности за утечки персональных данных. "Здесь санкции должны быть увеличены административные. И мы изначально говорили о том, что поддерживаем введение уголовной ответственности", - подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.

Кроме того, продолжается работа над мерами ответственности за нарушения при обороте и использовании данных из единого федерального информационного регистра, добавил Хинштейн.