Минфин РФ отслеживает ситуацию на финрынках с учетом введения ограничений для инвесторов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках, принимая во внимание введение властями США ограничений для инвесторов на операции с госбумагами РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

"Принимая во внимание введение властями США ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации на первичном рынке, Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, при этом значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете (более 4 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещения.

По данным Минфина, в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумагам со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня 2021 года будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты.

Также в Минфине отмечают, что объем государственных внутренних заимствований в 2021 году сокращен на 875 млрд рублей за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020 году. "Снижение заимствований до уровня, соответствующего структурному первичному дефициту федерального бюджета в размере около 0,5% ВВП, положительно скажется на долгосрочных процентных ставках в экономике и позволит гибко реагировать на возможные санкционные риски и вызовы, связанные с пандемией", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство финансов США объявило, что вводит санкции на ряд определенных операций с российским суверенным долгом.