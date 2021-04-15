S&P изменило прогноз по рейтингу Альфа-банка на "позитивный" со "стабильного"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Альфа-банка на "позитивный" со "стабильного". Сам рейтинг в национальной валюте был подтвержден на уровне BB+, говорится в сообщении S&P.

Пересмотр прогноза обусловлен тем, что аналитики ожидают, что Альфа-банк останется среди лидеров в своей категории, а также продолжит наращивать капитал и генерировать прибыль в ближайшие 12-18 месяцев, несмотря на пандемию коронавируса.