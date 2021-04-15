Ferrari представит свой первый электромобиль в 2025 году

РИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей Ferrari в 2025 году собирается представить свой первый электрокар. Об этом в четверг сообщил генеральный директор компании Джон Элканн на ежегодном собрании акционеров.

"Мы очень заинтересованы в создании нашего первого полностью электрического автомобиля", - передает его слова газета La Repubblica. Он заверил собравшихся, что инженеры и дизайнеры из Маранелло (город в Италии, где расположены штаб-квартира и завод Ferrari) воплотят в жизнь "все, что вы сможете вообразить". Кроме того, Джон Элканн сообщил, что в ближайшие месяцы компания презентует три новых модели автомобилей в дополнение к представленным в прошлом году Portofino M, SF90 Spider и 488 GT Modificata.