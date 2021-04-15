МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства книжной сети "Республика", введено наблюдение. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

"Введено наблюдение", - говорится в карточке дела, подробности не сообщаются.

До пандемии в сети насчитывалось 40 точек книжной сети. Сейчас, по данным сайта книжного ретейлера, сеть состоит из девяти магазинов в Москве. ТАСС направил ретейлеру запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Книжная сеть подала иск о признании ее банкротом в ноябре 2020 года. В конце того же месяца сеть приняла решение передать свои магазины партнерам по лицензионному соглашению. Как поясняли ТАСС в компании, было принято решение отказаться от собственных магазинов и сконцентрироваться на онлайн-продажах, "поскольку текущее финансовое положение не позволяло содержать собственную розничную сеть. Как отмечали в компании, "в условиях сниженного из-за пандемии трафика это стало невозможным".

"Республика" - основанная в мае 2006 года сеть книжных магазинов, имеет интернет-магазин. Магазины были открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Сейчас они работают только в Москве. По данным ЕГРЮЛ, владельцу продуктовой группы "Дымов" Вадиму Дымову принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба.