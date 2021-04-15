Россельхознадзор запретил ввоз крупного рогатого скота из Таиланда

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию крупного рогатого скота из Таиланда из-за вспышки нодулярного дерматита в стране. Об этом говорится в материалах российского ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Таиланда эпизоотической обстановки по инфекции вирусом нодулярного дерматита с 15 апреля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Таиланда следующей продукции: восприимчивые к нодулярному дерматиту животные (в том числе крупный рогатый скот)", - отмечается в документах.

Запрет также распространяется на продукцию, полученную от восприимчивых к нодулярному дерматиту видов животных, без надлежащей обработки, обеспечивающей разрушение вируса нодулярного дерматита. Он действует и на необработанное кожевенное сырье, полученное от убоя восприимчивых к нодулярному дерматиту видов животных, генетический материал от восприимчивых к нодулярному дерматиту видов животных, бывшее в употреблении оборудование для содержания и перевозки восприимчивых к нодулярному дерматиту видов животных.

Кроме того, запрещен транзит с территории Таиланда по России крупного рогатого скота и восприимчивых к нодулярному дерматиту животных.