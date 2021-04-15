В США заявили, что санкции не распространяются на долговые бумаги РФ на вторичном рынке

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Новые санкции США распространяются на долговые ценные бумаги России лишь на первичном рынке и не затрагивают вторичный. Об этом заявил в четверг представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов по России.

"Мы также даем четкий сигнал о том, что президент [США Джо Байден] обладает максимальной гибкостью для расширения запретов, распространяемых на суверенный долг в случае продолжения или эскалации злонамеренной деятельности России. Однако пока мы хотим уточнить, что этот запрет распространяется только на вновь выпущенные на первичном рынке рублевые суверенные долговые обязательства, но не на вторичном рынке и не на действующих держателей суверенных долговых обязательств. Вы также должны знать, что запрет вступает в силу 14 июня этого года", - утверждал чиновник.