Emerson запустила приложение для анализа резервуаров с топливом в режиме реального времени

ТАСС, 15 апреля. Технологическая компания Emerson разработала кроссплатформенное программное обеспечение для анализа данных о состоянии резервуаров с топливом в режиме реального времени, говорится в сообщении компании.

"Компания Emerson запустила Rosemount TankMaster Mobile - первое в мире кроссплатформенное программное обеспечение для управления запасами для резервуарного учета, которое обеспечивает быстрый безопасный доступ к важным данным о резервуарах", - сказано в сообщении.

Данные об уровне наполнения резервуара, температуре и давлении топлива в нем формируются в режиме реального времени и доступны для просмотра со смартфонов, планшетов и компьютеров. Приложение позволит повысить операционную эффективность и безопасность предприятий, отмечает Emerson.

"В нефтегазовой, нефтехимической и нефтеперерабатывающей, а также химической и пищевой промышленности данные резервуарного учета часто остаются разрозненными в устаревших системах учета, к которым мало кто имеет доступ. Однако для цифровой трансформации деятельности и повышения производительности организациям необходимо обеспечить мгновенный доступ к данным для более широкого круга работников", - подчеркивает компания.

Приложение обеспечивает точный анализ всех резервуаров на объекте с возможностью детализации информации, а также объединением резервуаров в группы и установкой наблюдения за резервуарами особой важности.