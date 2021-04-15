Эксперты: российский рынок акций отреагировал на новые санкции США довольно спокойно

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций отреагировал на новые санкции США в отношении РФ, в том числе касающиеся госдолга, довольно спокойно, заявили опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, позитивным фактором в данной ситуации является то, что запрет распространяется только на первичное размещение гособлигаций и окажет краткосрочное влияние на отечественные активы.

С 14 июня власти США запрещают американским инвесторам покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния.

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко, подтверждением довольно спокойной реакции рынка выступает динамика рубля - отечественная валюта продемонстрировала весьма сдержанное ослабление. Так, по состоянию на 16:00 мск доллар вырос на 0,62% - до 76,5 рубля, евро - на 0,6%, до 91,52 рубля.

Тем не менее напряженность на рынке сохраняется из-за тревожного геополитического фона, создающего высокую неопределенность для инвесторов. Остаются актуальными и риски введения более серьезных ограничений - против вторичного рынка еврооблигаций и ОФЗ, которые могут ударить по российским активам куда сильнее, предупреждают эксперты.

Госбанки РФ поддерживают спрос на ОФЗ

Новые санкции США снизят спрос на первичном и вторичном рынках госдолга РФ, однако нерезиденты еще с прошлого года проявляют низкую активность на рынке, что не мешает Минфину привлекать долг для финансирования всех необходимых обязательств за счет российских госбанков, утверждают аналитики.

Так, например, на аукционах 14 апреля банк ВТБ обеспечил 72% от общего объема спроса. А по данным ЦБ, на начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, а их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%.

При этом в ЦБ заявили, что в случае необходимости могут предоставить ликвидность банкам на выкуп госдолга. Однако в четверг регулятор резко сократил лимит на аукционе одномесячного РЕПО с 1,5 трлн рублей в марте до 100 млрд рублей, средствами которого российские банки фондировали свои покупки ОФЗ. "Это может говорить о том, что в ближайшее время ЦБ не видит у банков проблем с ликвидностью для выкупа ОФЗ на аукционах Минфина, следовательно, и со спросом на российский госдолг", - полагает Кравченко из "Велес капитала".

В свою очередь управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий подсчитал, что отток из старых выпусков может составить 20%, или $8 млрд, если по тем или иным причинам будет принято решение продать старые позиции (закрытие лимитов). Частичный уход иностранцев приведет к падению котировок самих ОФЗ, считает он, однако распродажу быстро выкупят рыночные игроки.

Частичный запрет лучше абсолютного

Несомненным плюсом новых санкций является тот факт, что ограничения не коснутся вторичного рынка госдолга РФ, рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Тем самым рисковые американские инвесторы и западные хедж-фонды при желании найдут способы обхода новых ограничений. Однако риск путаницы между "старыми" и постсанкционными бумагами может также побудить их к закрытию своих позиций в ОФЗ.

Чтобы решить эту проблему, Минфин в дальнейшем может отказаться от предложения на первичных аукционах выпусков "досанкционных" серий, полагает аналитик ГК "Финам" Алексей Ковалев. "В перспективе это может привести к созданию двух сегментов рынка, причем новые ОФЗ, по-видимому, будут торговаться с некоторой премией по доходности к своим досанкционным аналогам по дюрации", - добавил он.

При этом потенциальная санкционная ценовая просадка бумаг будет выкуплена достаточно быстро, считают собеседники агентства. Однако существуют и опасения, что следующими шагами администрации США потенциально могут стать ограничения против вторичного рынка еврооблигаций и ОФЗ. "Согласно данным ЦБ, нерезиденты сейчас контролируют ОФЗ на 3 трлн рублей, и их полный "исход" из российского госдолга окажет сильное негативное влияние как на ценовые уровни бумаг, так и курс рубля", - указывает Ковалев.

По мнению руководителя департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ капитал" Андрея Верникова, более тяжелые санкции против России могут быть введены в 2022 году. "В настоящее время администрация [президента США Джо] Байдена решает климатические задачи и задачи контроля над вооружением, выводит войска из Афганистана. Поэтому ей нужно взаимодействие с Россией", - пояснил он.