Власти Петербурга отказались от создания водного такси из-за его нерентабельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Водное такси является нерентабельным проектом для Петербурга в условиях текущей экономической ситуации. Об этом сообщила в четверг в региональном пресс-центре ТАСС директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская.

"Этот вопрос встает на протяжении целого ряда лет. Я не думаю, что сейчас, в условиях сложной ситуации с бюджетными доходами, город сможет позволить себе субсидирование водных перевозок. Мы перешли от реализации проекта водного такси к городским причалам, когда город предоставляет общедоступную инфраструктуру для причаливаний", - сказала Бахмутская.

Она напомнила, что Петербург уже имеет опыт реализации проекта аквабусов - это были субсидированные городом перевозки с помощью водного транспорта. Проект завершился в 2015 году, когда все четыре судоходные компании, которые осуществляли перевозку, отказались участвовать в нем.

"К сожалению проект не вышел на запланированные результаты, и они оказались печальными не только для бюджета города, но и для судоходных компаний, которые принимали в нем участие. Они обанкротились и прекратили свою деятельность. Тем более, не секрет, что наибольшее число пассажиров водного такси составляли туристы нашего города", - отметила Бахмутская.

С 15 апреля в Петербурге началась навигация маломерных судов по рекам и каналам, она завершится осенью. Как отметил на пресс-конференции начальник Поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук, обеспечивать безопасность в реках и каналах будет обеспечивать 18 спасательных станций, 370 спасателей, 13 аварийно-спасательных автомобиля и 47 маломерных спасательных судов.