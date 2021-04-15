Эксперты считают, что влияние новых санкций на рубль не будет долгим

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российская валюта может в моменте продемонстрировать ослабление на фоне новостей о новых санкциях США против российского госдолга, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Однако ее падение не будет долгосрочным, добавили они.

В четверг администрация США опубликовала информацию о новых санкциях, согласно которым финансовым учреждениям США запрещается участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных Центральным банком, Фондом национального благосостояния или Минфином после 14 июня 2021 года. На этом фоне российская валюта продемонстрировала снижение. По состоянию на 17:20 мск, доллар к рублю вырос на 0,37%, до 76,24 рубля, евро - также на 0,37%, до 91,31 рубля.

По оценкам аналитика ГК "Финам" Анны Зайцевой, нацвалюта в моменте может достичь прошлогодних минимумов, однако вряд ли ее курс надолго закрепится выше отметок 80 рублей и 94 рубля в парах с долларом и евро. "Помимо негативного влияния геополитического фактора, внешняя экономическая конъюнктура сохраняется весьма благоприятной", - отметила она.

Поддержку отечественной валюте окажут начало перехода ЦБ РФ к нейтральной денежно-кредитной политике, удержание барреля Brent отметки выше $60, а также смягчение квот на добычу нефти и достаточный уровень запаса валютной ликвидности банков для компенсации возможного оттока средств клиентов, добавила она.

Не ждут сильной реакции в рубле и эксперты Совкомбанка. По их прогнозам, отечественная валюта останется в диапазоне 73-78 рублей за доллар и 88-93 рублей за евро. "В случае повышенной волатильности Минфин, вероятно, временно прекратит покупки валюты в рамках бюджетного правила, которые сейчас составляют 8,4 млрд рублей в день", - добавили там.

В "Универ капитал" не исключают, что за несколько недель негативные факторы от введения новых санкций исчезнут и при условии отсутствия новых обострений на Украине в конце года рубль укрепится до 73 рублей.