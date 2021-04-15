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В России в июне запустят приложение для работы с электронными документами "Госдоки"

Стоимость разработки проекта составит 50 млн руб., сообщили в Минцифры

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в июне текущего года запустит мобильное приложение "Госдоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, говорится в сообщении ведомства.

"Мобильное приложение "Госдоки" станет удобным, а главное, безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "Госдоках" всегда будут актуальными", - отмечается в сообщении

С июня 2021 года приложение будет работать в тестовом режиме. Проект реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика", стоимость его разработки составит 50 млн руб., добавили в министерстве.

Ранее газета "Ведомости", ссылаясь на проект разработки приложения, сообщила, что "Госдоки" позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение. Бумажные эквиваленты этих документов, по данным газеты, выдаваться больше не будут. При этом в приложении не будут храниться паспорта российских граждан, для них будет создано отдельное приложение, сообщило издание.

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