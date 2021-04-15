Посол в РФ сообщил, что первые поставки "Спутника V" в Индию начнутся до конца апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Первые поставки в Индию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" произойдут до конца апреля, производство препарата начнется там в мае. Об этом сообщил в четверг журналистам посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма.

"По информации от компаний, первые поставки произойдут до конца месяца, а производство начнется в мае", - сказал Варма.

По его словам, индийские производственные мощности позволят производить до 15 млн доз вакцины.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины с индийскими фармкомпаниями Virchow Biotech (200 млн доз для 100 млн человек), Stelis Biorharma (200 млн доз для 100 млн человек) и Gland Pharma (252 млн доз для 126 млн человек).

DRL стала партнером РФПИ для проведения клинических испытаний российской вакцины и получения прав на ее распространение в Индии. Вакцина ранее прошла промежуточное испытание в Индии, в которых участвовали 1,6 тыс. добровольцев. После одобрения "Спутника V" DRL будет поставлять российскую вакцину в Индии как на государственный, так и на частный рынок.