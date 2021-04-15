Титов предложил перейти на принцип постоплаты медуслуг в рамках ОМС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить систему оплаты услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), перейдя с принципа распределения квот на постоплату. Об этом он заявил в четверг ТАСС, комментируя итоги совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященного повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

"Госсовет затронул очень важные темы социальной политики. И по этому поводу я бы сосредоточился на качестве медицинского обслуживания граждан. На мой взгляд, систему оплаты оказанных медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования нужно менять. На смену нынешнему принципу распределения квот должен прийти принцип постоплаты, исходя из фактического количества обслуженных пациентов", - сказал Титов.

Сейчас квоты на обслуживание по полисам ОМС фактически вручную распределяются раз в год между медицинскими учреждениями государственной и частной формы собственности, и "это сковывает возможности развития частной медицины, которая является одним из драйверов инновационного роста экономики", подчеркнул бизнес-омбудсмен РФ.

"Фонды российских медучреждений - оборудование, технику - надо обновлять. А высокие технологии требуют колоссальных денег. Нужны серьезные инвестиции, государство на них недостаточно способно", - заметил он.

Титов также заявил, что "нужно менять систему распределения ресурсов, и деньги должны идти за принятых пациентов, а не в бюджет той или иной клиники". "По закону каждый человек должен иметь право выбирать, где лечиться. А сегодня получается так, что средства ОМС распределяют чиновники. Надо выстроить стратегию развития отрасли, основанную на свободе выбора пациентов. Технически для этого никаких проблем нет, персонализированный учет больных существует уже более десяти лет. Нужно лишь политическое решение", - добавил собеседник агентства.

В ходе совместного заседания президиума Госсовета и АСИ президент РФ Владимир Путин потребовал избавиться от унизительных для людей бюрократических процедур в соцсфере. Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ по результатам анализа жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане, внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере - ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы. Кроме того, Путин призвал расширять формат обмена между регионами опытом и компетенциями в этой сфере и поручил обобщать лучшие практики, внедрять эффективные решения в деятельность учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания и центров занятости.