"Ленпромтранспроект" надеется на господдержку после введения новых санкций США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Одна из крупнейших в РФ проектных компаний "Ленпромтранспроект" (Петербург), которая связана со строительством Крымского моста, после введения новых санкций США надеется на поддержку государства. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Ленпромтранспроект"- старейший проектный институт страны, который, невзирая на трудности, хочет продолжить свою деятельность в нашей стране, сохранить свой коллектив, поэтому очень надеется на поддержку государства", - сообщила собеседница агентства.

Как пояснили в компании, негативное влияние санкций ощущается в полной мере. Так, с компанией перестал работать крупнейший поставщик программного обеспечения AutoDesk, аналогов его продукта сейчас в стране нет. Это может привести к проблемам в развитии строительного комплекса РФ. Кроме того, с компанией перестали работать некоторые банки и зарубежные партнеры.

"В связи с введением санкционных ограничений компания "Ленпромтранспроект" уже обращалась за поддержкой в правительство России, но так и не получила предметные ответы на свои многочисленные обращения и поддержку государства", - отметили в компании.

АО "Ленпромтранспроект" - одна из крупнейших проектных организаций России, имеющая многолетний опыт в области проведения инженерных изысканий и комплексного проектирования объектов транспортной инфраструктуры. Организация ведет свою деятельность во всех регионах России и имеет опыт выполнения работ за рубежом.