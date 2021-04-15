В РСПП считают, что введение санкций против госдолга России не вызовет больших проблем

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Введение санкций против российского государственного долга не вызовет больших проблем. Об этом рассказал ТАСС вице президент - управляющий директор Управления финансовой политики и финансовых рынков Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.

"Что касается введение санкций против российского госдолга, лично я не вижу каких-то больших проблем. Долг будет дешеветь тогда, это очевидно. Нерезиденты с большими потерями будут продавать наш госдолг, который выкупят коммерческие банки России", - сказал эксперт.

По его словам, при нехватке ликвидности банки смогут получить необходимые ресурсы от Банка России.

"Если не будет хватать ликвидности центральный банк подкрепит коммерческие банки ресурсами", - сказал он.

Мурычев также отметил, что по его мнению те компании, которые инвестировали средства в российскую экономику вряд ли откажутся от работы в РФ.

"Кто-то конечно может отказаться это очевидно. Но я не думаю, что игроки которые уже давно находятся в России, кто вложил инвестиции в основной капитал, в производств, что они будут терять свою долю на нашем рынке. Здесь надо различать. Политика она сегодня такая, а завтра она будет более переменчивая, а бизнес есть бизнес. Для бизнеса важно зарабатывать прибыль. Если кто крепко имеет свою нишу на рынке, я думаю, он будет держаться", - подчеркнул представитель РСПП.

Ранее сообщалось, что в четверг президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства.